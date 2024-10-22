Вингер «Ньюкасла» и сборной Англии Энтони Гордон подписал новый контракт со своим клубом. По информации пресс-службы «сорок».

Подробности сделки не разглашаются, однако по информации Фабрицио Романо, новое долгосрочное соглашение с игроком рассчитано до 2030 года.

Напомним, что в «Ньюкасле» Гордон уже полтора года. Перебрался в клуб с севера Англии он из ливерпульского «Эвертона». В текущем сезоне в активе Энтони 10 матчей за «Ньюкасл» в рамках всех официальных турниров, в них он оформил два забитых гола.

Гордону всего 23 года, начинал свою карьеру футболист в системах «Ливерпуля» и «Эвертона».