В АПЛ возникла уникальная ситуация

В Английской премьер-лиге сезона 2024/2025 позади восемь туров. Если посмотреть на таблицу, то сразу четыре команды до сих пор имеют ноль в графе побед. На текущий момент не выигрывали «Вулверхэмптон», «Саутгемптон», «Ипсвич» и «Кристал Пэлас».

Как сообщают гуру статистики из Opta, в английском топ-дивизионе ранее не случалось такого, чтобы после восьми туров сразу четыре команды шли без побед. То есть в Премьер-лиге возникла уникальная ситуация.

Матчи девятого тура английского чемпионата пройдут 25, 26 и 27 октября. Возможно, после ближайших игровых дней нулей в турнирной таблице Премьер-лиги станет меньше.