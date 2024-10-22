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Лопетеги не грозит увольнение в АПЛ

22 Октября 2024 • 19:12 Комментировать
Вест Хэм
...
Манчестер Юнайтед
27.10 17:00

Летом Хулен Лопетеги стал главным тренером «Вест Хэма». В восьми прошедших турах Премьер-лиги лондонская команда смогла набрать только восемь очков. Как следствие, «молотобойцы» сейчас располагаются на 15-й позиции в турнирной таблице.

Несмотря на неудовлетворительные результаты «Вест Хэма», Лопетеги не грозит отставка в обозримом будущем. Об этом рассказывает Transfer News Live, ссылаясь на The Guardian. Испанский специалист пока будет продолжать работу, стараясь улучшить показатели.

Ближайший матч «Вест Хэм» проведёт в воскресенье, 27 октября, - против «Манчестер Юнайтед» на своём поле.

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Евро-Футбол.Ру,
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