Лопетеги не грозит увольнение в АПЛ

Летом Хулен Лопетеги стал главным тренером «Вест Хэма». В восьми прошедших турах Премьер-лиги лондонская команда смогла набрать только восемь очков. Как следствие, «молотобойцы» сейчас располагаются на 15-й позиции в турнирной таблице.

Несмотря на неудовлетворительные результаты «Вест Хэма», Лопетеги не грозит отставка в обозримом будущем. Об этом рассказывает Transfer News Live, ссылаясь на The Guardian. Испанский специалист пока будет продолжать работу, стараясь улучшить показатели.

Ближайший матч «Вест Хэм» проведёт в воскресенье, 27 октября, - против «Манчестер Юнайтед» на своём поле.