Нападающий «Барселоны» Ферран Торрес находится на радаре «Астон Виллы». Бирмингемский клуб готов заплатить за 24-летнего футболиста 15 миллионов евро. Впрочем, такой ценник не удовлетворит каталонцев. Как сообщает на своих страницах портал TodoFichajes, при поступлении такого предложения «сине-гранатовые» запросят на 10 миллионов больше – 25 миллионов евро.

В сезоне 2024/2025 Ферран Торрес поучаствовал в десяти матчах «Барселоны». В них нападающий записал на свой счёт один гол и два результативных паса на партнёров. За каталонский клуб Торрес выступает с начала 2022 года.