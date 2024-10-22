Альварес и Леау возглавили антирейтинг подешевевших игроков из топовых лиг

Портал Transfermarkt объединил всех самых подешевевших игроков пяти сильнейших лиг Европы – АПЛ, Бундеслиги, Ла Лиги, Лиги 1 и Серии А. И опубликовал новый рейтинг из самых подешевевших игроков топовых чемпионатов.

Лидеры антирейтинга – летний новичок «Атлетико» Хулиан Альварес, вингер «Милана» Рафаэл Леау и полузащитник «Ювентуса» Дуглас Луис. Каждый из этих игроков сбавил в стоимости по 15 млн евро.

На четвёртом месте рейтинга вновь расположился игрок «Милана», на этот раз Исмаэл Беннасер. Он подешевел на 12 млн евро. Следом места с пятого – по десятое разделили Габриэл Мартинелли, Габриэл Жезус (оба - «Арсенал», 10 млн), Лерой Сане («Бавария», 10 млн), Маттейс де Лигт («Манчестер Юнайтед», 10 млн), Лукас Пакета («Вест Хэм», 10 млн) и Френки де Йонг («Барселона», 10 млн).