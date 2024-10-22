Гвардиола рассказал, как был зол на сборную Англии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола вспомнил о том, как был зол на сборную Англии после травмы Джона Стоунса в мартовском товарищеском матче.

«Я никогда не был так зол, как в тот момент. Никогда раньше я не был так разочарован. У сборной Англии была товарищеская игра, а нам предстояли матчи против «Реала» в Лиге чемпионов и важные матчи Премьер-лиги. Поэтому мне не понравилось, когда после товарищеской игры футболист возвращается с травмой», - сказал Гвардиола журналистам.

В среду, 23 октября, «Манчестер Сити» проведёт домашний матч Лиги чемпионов против пражской «Спарты».