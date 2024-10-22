Журналист высказался о будущем Гвардиолы

Действующий контракт Хосепа Гвардиолы с «Манчестер Сити» рассчитан до конца сезона 2024/2025. Как следствие, будущее испанского специалиста является обсуждаемым вопросом. Комментарий по поводу ситуации Гвардиолы дал известный журналист Дэвид Орнштейн.

«У меня такое ощущение, что если «Манчестер Сити» признают виновным в финансовых нарушениях, это может подтолкнуть Пепа Гвардиолу к тому, чтобы остаться и продолжить свою работу дальше», - сказал Орнштейн NBC Sports.

«Манчестер Сити» на текущий момент занимают второе место в турнирной таблице чемпионата Англии. От «Ливерпуля» команда Хосепа Гвардиолы отстаёт на одно очко.