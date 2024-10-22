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«Манчестер Сити» следит за звездой «Барселоны»

22 Октября 2024 • 15:50 Комментировать

Вингер Рафинья неплохо показывает себя в нынешнем сезоне. Тем не менее, «Барселона» будет открыта к трансферу бразильца при поступлении подходящего предложения. Об этом рассказывает Transfer News Live, ссылаясь на TEAMtalk.

Одним из клубов, которые проявляют интерес к Рафинье, является английский «Манчестер Сити». Кроме того, 27-летний бразилец находится на радаре клубов из Саудовской Аравии.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Рафинью в 60 миллионов евро. Стоит отметить, что действующий контракт бразильского вингера рассчитан до середины 2027 года.

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Евро-Футбол.Ру,
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