«Манчестер Сити» следит за звездой «Барселоны»

Вингер Рафинья неплохо показывает себя в нынешнем сезоне. Тем не менее, «Барселона» будет открыта к трансферу бразильца при поступлении подходящего предложения. Об этом рассказывает Transfer News Live, ссылаясь на TEAMtalk.

Одним из клубов, которые проявляют интерес к Рафинье, является английский «Манчестер Сити». Кроме того, 27-летний бразилец находится на радаре клубов из Саудовской Аравии.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Рафинью в 60 миллионов евро. Стоит отметить, что действующий контракт бразильского вингера рассчитан до середины 2027 года.