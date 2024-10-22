Кроос оценил назначение Тухеля в сборной Англии

Бывший полузащитник «Реала» Тони Кроос высказался о назначении Томаса Тухеля на должность главного тренера сборной Англии. Немецкий специалист приступит к своей работе с начала 2025 года.

«Я не был удивлён. Я не знал, хотел он этого или нет, но я не был удивлён, что его выбрали, потому что он очень хороший тренер. Мне понравилось его время в Англии. Он хорошо говорит по-английски, он выиграл Лигу чемпионов с «Челси», и у него очень хороший имидж в Англии», - слова Крооса приводит The Athletic.

В настоящий момент на временной основе со сборной Англии работает Ли Карсли. После Евро-2024 из английской национальной команды ушёл Томас Тухель.