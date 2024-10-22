Итальянский топ-клуб хочет подписать Тонали

Руководство «Милана» хотело бы вернуть в команду полузащитника Сандро Тонали, ныне выступающего за «Ньюкасл». Об этом сообщается на страницах портала Todofichajes.

В стане «россонери» рассчитывают, что в ближайшем будущем 24-летний хавбек вернется на родину. При этом Тонали связан с «сороками» долгосрочным контрактом до середины 2028 года, а его рыночная стоимость составляет 38 миллионов евро.

Сандро покинул миланский гранд летом 2023 года. На трансфере полузащитника клуб заработал 64 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги Тонали провел шесть поединков, в которых получил одну желтую карточку.