«Манчестер Юнайтед» может потерять нападающего

Нидерландский форвард Джошуа Зиркзее задумывается об уходе из «Манчестер Юнайтед», об этом рапортуют журналисты Calciomercato.

Как информирует источник, нападающий хотел бы вернуться в чемпионат Италии, где ранее выступал за «Болонью». Не исключено, что это будет аренда до конца сезона. Но окончательное решение будет зависеть от планов руководства «красных дьяволов».

Среди вариантов для Джошуа называется туринский «Ювентус». «Старую синьору» сейчас возглавляет Тьяго Мотта, ранее работавший с Зиркзее в «Болонье».

В текущем сезоне АПЛ нидерландец провел восемь матчей и забил один гол.