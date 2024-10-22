Бенитес рассказал, в чём нужно прибавить «Челси»

«Челси» хорошо действует в нападении, однако если они хотят выигрывать трофеи, то должны найти баланс. Им нужно быть успешными как в атаке, так и в обороне. Пока я не уверен в их защите», - передает слова специалиста инсайдер Саймон Филлипс в своих социальных сетях.