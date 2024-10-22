Бенитес рассказал, в чём нужно прибавить «Челси»

Известный футбольный наставник Рафаэль Бенитес оценил игру лондонского «Челси» в текущем сезоне.
«Челси» хорошо действует в нападении, однако если они хотят выигрывать трофеи, то должны найти баланс. Им нужно быть успешными как в атаке, так и в обороне. Пока я не уверен в их защите», - передает слова специалиста инсайдер Саймон Филлипс в своих социальных сетях.
В восьмом туре чемпионата Англии «Челси» на выезде встречался с «Ливерпулем» и потерпел поражение со счетом 1:2. После этого фиаско лондонская команда с 14 баллами располагается на шестой строчке в турнирной таблице.
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