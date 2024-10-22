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Каррагер выбрал сильнейшего между «Манчестер Сити», «Ливерпулем» и «Арсеналом»

22 Октября 2024 • 12:16 Комментировать

Экс-футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер рассказал, какой клуб считает главным претендентом на чемпионский титул в нынешнем сезоне АПЛ.

«По моему мнению, «Ман Сити» сейчас превосходит «Ливерпуль». Думаю, и «Арсенал тоже. Я считаю, что команда Гвардиолы способна победить любого соперника, чего не могу сказать о конкурентах», - передает слова эксперта Sky Sports.

В последнем матче Премьер-лиги «горожане» на выезде одержали минимальную победу над «Вулверхэмптоном» со счетом 2:1. После этой встречи подопечные Хосепа Гвардиолы набрали 20 баллов и идут на втором месте в турнирной таблице АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Сити Арсенал Лондон Джейми Каррагер ещё теги
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