Уолкотт оценил игру «Челси»

Экс-форвард лондонского «Арсенала» Тео Уолкотт высказал мнение об игре «Челси» в текущем розыгрыше Английской премьер-лиги.
«Челси» похож на команду индивидуалистов, которые играют в меру своих возможностей. Мне кажется, они еще не до конца поняли, что нужно действовать командно. Они сейчас просто выполняют свою работу, но я не вижу командных действий», - передает слова Уолкотта Chelsea News.
В последнем матче чемпионата Англии «пенсионеры» на выезде проиграли «Ливерпулю» с счетом 1:2. По итогам восьми туров АПЛ лондонская команда с 14 баллами располагается на шестой позиции в таблице.
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