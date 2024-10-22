Уолкотт оценил игру «Челси»

«Челси» похож на команду индивидуалистов, которые играют в меру своих возможностей. Мне кажется, они еще не до конца поняли, что нужно действовать командно. Они сейчас просто выполняют свою работу, но я не вижу командных действий», - передает слова Уолкотта Chelsea News.