«Арсенал» хочет усилить атаку игроком из АПЛ

25-летний атакующий полузащитник Брайан Мбеумо, выступающий за «Брентфорд», может продолжить карьеру в другом английском клубе. По данным Football Insider, в услугах вингера заинтересован лондонский «Арсенал».

Французский игрок выступает за «Брентфорд» с августа 2019 года. Срок контракта между сторонами истекает летом 2026-го. Трансферная стоимость Мбеумо оценивается в 40 миллионов евро.

В текущем розыгрыше Английской премьер-лиги Брайан провел восемь поединков. Нападающий забил шесть голов, один из которых с пенальти.

В турнирной таблице АПЛ «Арсенал» занимает третье место, а «Брентфорд» - 13-е.