Зинченко: «В Англии я приношу больше пользы, чем на Украине»

Защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко дал комментарий о напряженной политической ситуации на Украине. По его словам, он приносит больше пользы в Англии.

«В Англии я приношу больше пользы, чем буду находиться там», - передает слова футболиста Guardian.

Напомним, что Зинченко является воспитанником украинского «Шахтёра». В чемпионате России Александр поиграл за «Уфу». В 2016 году защитник перебрался в «Манчестер Сити», с которым несколько раз становился чемпионом Английской премьер-лиги.

С лета 2022-го 27-летний футболист выступает за лондонский «Арсенал». Срок трудового договора между сторонами истекает в 2026 году.