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«Ноттингем Форест» одолел «Кристал Пэлас» благодаря ошибке вратаря

21 Октября 2024 • 23:59 Комментировать
Ноттингем Форест
1:0
Кристал Пэлас
окончен

В восьмом туре чемпионата Англии нечасто в последнее время побеждающий «Ноттингем Форест» принимал аутсайдеров из «Кристал Пэлас».

Достаточно опасный удар нанёс Эберечи Эзе, придвинувшись по центру к чужой штрафной площади, мяч просвистел рядом с левой штангой. После углового с левого фланга также возникла опасность у ворот «стекольщиков», Крис Вуд пробивал головой примерно с правого угла вратарской после скидки Николы Миленковича, но мяч попал почти на ленточке в ногу Хефферсона Лермы. Эдди Нкетиа могучим ударом с дальней дистанции опробовал место стыка правой штанги и перекладины. Вторым темпом продлилась атака «лесников» после углового, и Райан Йейтс головой послал мяч в правую боковую стойку.

Во втором тайме мощный с хитрым кручением удар издали от Эзе после розыгрыша штрафного удара - вратарь отвел угрозу на угловой. Вуд пробил с подбора из-за пределов штрафной площади в левый нижний угол, и от рук кипера мяч пробрался в сетку ворот гостей - 1:0. Эллиот Андерсон пробил низом по чужим воротам примерно с линии штрафной площади, а вратарь неожиданно отразил мяч ногой.

«Лесники» настигли «Тоттенхэм» на седьмом месте, соперник - третий с конца.

Протокол игры

 
Ноттингем Форест1:0Кристал Пэлас
(1:0) Вуд Крис65'  
Селс МатцЭйна ОлаМиленкович НиколаМурильо ДжейсонМорено Алекс 78' (Уильямс Неко ( 78') Йейтс РайанДомингес Николас  69'Эланга Энтони 63' (Силва Жота ( 63') Андерсон Эллиот  60' 78' (Родригес Фелипе II ( 78') Хадсон-Одои Каллум 84' (Авонийи Тайво ( 84') Вуд Крис 84' (Соса Рамон ( 84')
Запасные: Тоффоло ХарриБоли ВийиОмобамиделе ЭндрюМигель Карлос
Хендерсон ДинЧалоба ТревоЛакруа МаксансГехи МаркМуньос Даниэль  90'Митчелл Тайрик 74' (Сарр Исмаила ( 74') Хьюз Уилл 74' (Шлупп Джеффри ( 74') Лерма Хефферсон  6'Эзе ЭберечиКамада Даити  42' 88' (Агбиноне Ашер ( 88') Нкетиа Эдди 66' (Матета Жан-Филипп ( 66')
Запасные: Caleb KporhaУортон АдамМэттьюз РемиУорд ДжоэлКлайн Натаниэль
21 октября. Стадион "Сити Граунд" (Ноттингем).
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Евро-Футбол.Ру,
Кристал Пэлас Ноттингем Форест

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