«Ноттингем Форест» одолел «Кристал Пэлас» благодаря ошибке вратаря

В восьмом туре чемпионата Англии нечасто в последнее время побеждающий «Ноттингем Форест» принимал аутсайдеров из «Кристал Пэлас».

Достаточно опасный удар нанёс Эберечи Эзе, придвинувшись по центру к чужой штрафной площади, мяч просвистел рядом с левой штангой. После углового с левого фланга также возникла опасность у ворот «стекольщиков», Крис Вуд пробивал головой примерно с правого угла вратарской после скидки Николы Миленковича, но мяч попал почти на ленточке в ногу Хефферсона Лермы. Эдди Нкетиа могучим ударом с дальней дистанции опробовал место стыка правой штанги и перекладины. Вторым темпом продлилась атака «лесников» после углового, и Райан Йейтс головой послал мяч в правую боковую стойку.

Во втором тайме мощный с хитрым кручением удар издали от Эзе после розыгрыша штрафного удара - вратарь отвел угрозу на угловой. Вуд пробил с подбора из-за пределов штрафной площади в левый нижний угол, и от рук кипера мяч пробрался в сетку ворот гостей - 1:0. Эллиот Андерсон пробил низом по чужим воротам примерно с линии штрафной площади, а вратарь неожиданно отразил мяч ногой.

«Лесники» настигли «Тоттенхэм» на седьмом месте, соперник - третий с конца.

Протокол игры