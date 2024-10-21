Стоунс отреагировал на новый рекорд «Манчестер Сити»

Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунс поделился комментарием о беспроигрышной серии команды в АПЛ.

Минувшая победа над «Вулверхэмптоном» (2:1) позволила «Манчестер Сити» продлить свою серию до 31 рекордного матча.

— Это невероятно! Количество рекордов, которое мы смогли побить за эти годы, вы, наверное, не сможете сосчитать. Это особый клуб. Мы заслужили все это своим отношением к играм и тренировкам. Надеюсь, мы продлим серию до 32 матчей и больше, — цитирует Стоунса City Xtra.

После восьми туров «Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, добыв 20 очков.

Следующим соперником команды Хосепа Гвардиолы станет «Саутгемптон».