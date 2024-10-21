Будущее полузащитника «Манчестер Юнайтед» Кристиана Эриксена остаётся туманным.

Как сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, в настоящее время нет никаких контактов между руководством «Манчестер Юнайтед» и 32-летним хавбеком из Дании. Стоит сказать, что действующий трудовой договор Эриксена с английским грандом рассчитан до конца текущего сезона.

Напомним, датчанин выступает за «Манчестер Юнайтед» с лета 2022 года. В нынешней кампании полузащитник появился на поле в девяти матчах во всех турнирах, отметился тремя забитыми голами и стал автором трех результативных передач.