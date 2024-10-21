Йоро вернулся к тренировкам в «Манчестер Юнайтед»

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Лени Йоро приступил к индивидуальным тренировкам. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс.

По данным источника, восстановление 18-летнего француза проходит хорошо. Данную информацию журналисту подтвердили в клубе.

Напомним, в летнее трансферное окно «Манчестер Юнайтед» заплатил 62 миллиона евро «Лиллю» за Йоро, который травмировался на сборах и пропустил начало сезона.

После восьми туров «Манчестер Юнайтед» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. Соперником «красных дьяволов» в ближайшем туре станет «Вест Хэм». Игра между командами пройдет 27 октября.