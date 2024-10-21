По завершению сезона 2024/2025 Хосеп Гвардиола может покинуть должность главного тренера «Манчестер Сити». Поговаривают, что принять «горожан» может Хаби Алонсо, который хорошо показывает себя в «Байере».

Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на El Nacional, при назначении на пост главного тренера «Манчестер Сити» Алонсо попросит клуб подписать бразильского вингера Рафинью из «Барселоны».

К этому инсайду следует относиться скептически. Сложно представить, что Алонсо уже сейчас думает о том, кого он хотел бы подписать в «Манчестер Сити» при приходе на тёплое место Гвардиолы.