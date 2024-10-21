Тен Хаг предлагает журналистам возглавить «Манчестер Юнайтед»

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг посетил ужин, устроенный Ассоциацией футбольных журналистов, где получил награду за победу в Кубке Англии в прошлом сезоне. В ходе мероприятия тен Хаг, который сталкивается с критикой из-за плохих результатов, дал комментарий.

«Я с нетерпением ждал [ужина], я очень скучал [по общению с журналистами] за последние две недели. Некоторые из вас добры ко мне, некоторые не очень, но я поговорю со всеми. Я только что говорил с одним своим другом из Германии. Он сказал, что, может быть, мне стоит предложить кому-то из журналистов поменяться работой на две недели», - цитирует тен Хага портал Goal.

«Манчестер Юнайтед» сейчас занимает 11-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.