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Сколько стоят голы Роналду, Месси и других звёзд футбола

21 Октября 2024 • 17:50 Комментировать

Когда речь заходит о деньгах, то многие не прочь заглянуть в чужие карманы и оценить их уровень дохода. Авторитетное издание Forbes составило список самых богатых футболистов мира по итогам 2024 года. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» анализирует, оправданы ли столь высокие доходы и во сколько оценивается каждый гол звезды мирового футбола.

Самый «дешёвый» гол у Холанна

Сразу оговоримся, что сезон-2024/2025 ещё в самом разгаре, и оценить точную сумму на один гол достаточно сложно. Но учитывая прежнюю результативность звёзд мирового футбола, можно легко её спрогнозировать. Десятку самых высокооплачиваемых футболистов мира открывает Кевин де Брёйне, доход которого оценивается в 39 млн долларов. Бронзовый призёр чемпионата мира в России – единственный игрок нашего списка, который вряд ли забьёт более 10 мячей за сезон с учётом его текущей результативности, поэтому за каждый свой гол он заработает 5,57 млн долларов.

Примерно равный доход у бывших партнёров по «Ливерпулю» и, вероятно, будущих одноклубников Мохамеда Салаха и Садио Мане. Египтянин перед «уходом на пенсию» в Саудовскую Аравию должен выдать свой стабильный сезон, поэтому за каждый гол заработает чуть более 2 млн долларов.  

Минимальная стоимость гола у главного бомбардира АПЛ Эрлинга Холанна. 42 гола – это стабильный результат норвежца, но есть вероятность, что он отличится и больше, а значит сможет уменьшить стоимость каждого забитого мяча с 1,43 млн долларов до миллиона.

Роналду обходит Месси

Килиан Мбаппе за каждый свой гол получит 3 млн долларов, но для этого ещё нужно забить 30 мячей. Судя по графику, француз должен достигнуть этой отметки за сезон. Самые большие контракты у возрастных звёзд футбола. На четвёртой позиции расположился Карим Бензема, который зарабатывает на внефутбольной деятельности всего 6 млн долларов, зато от «Аль-Иттихада» получает 100 млн долларов. У француза один из самых высоких показателей стоимости гола – 6,16 млн долларов на гол. Выше только у Неймара. Он может и вовсе достигнуть двузначного числа, если бразилец не сможет вернуться к прежней форме спустя год вне футбола по причине травмы.

Извечная борьба Криштиану Роналду и Лионеля Месси развернулась и на финансовом поле. Португалец за счёт игровой деятельности получает доход в размере 200 млн долларов. Аргентинец мог бы получить и больше, но решился на спокойную жизнь в США, где получает самый большой внеигровой доход (70 млн долларов против 60 млн долларов у Роналду). Несмотря на возраст, обе звезды в отменной форме и ожидаемо забьют своё количество голов. Только у Роналду каждый гол оценивается в 5,7 млн долларов, даже несмотря на их большее количество. За каждый забитый мяч Месси получит 4 млн долларов. Вот она разница за счёт спокойной и весёлой жизни в США.

Средняя стоимость гола десяти самых дорогих футболистов мира

Игрок
Клуб
Доход*
Голы**
Стоимость гола***
Криштиану Роналду «Аль-Наср» 285 50 5,70
Лионель Месси «Интер Майами» 135 33 4
Неймар «Аль-Хиляль» 110 15 7,33
Карим Бензема «Аль-Иттихад» 106 17 6,16
Килиан Мбаппе «Реал» Мадрид 90 30 3
Эрлинг Холанн «Манчестер Сити» 60 42 1,43
Винисиус «Реал» Мадрид 55 23 2,39
Мохамед Салах «Ливерпуль» 53 25 2,12
Садио Мане «Аль-Наср» 52 16 3,25
Кевин де Брёйне «Манчестер Сити» 39 7 5,57

* - в млн долларов

** - голы за сезон

*** - средняя стоимость гола в млн долларов

Константин ЛИЦИН

Кто из игроков точно не зря ест свой хлеб?
Криштиану Роналду Лионель Месси Неймар Карим Бензема Килиан Мбаппе Эрлинг Холанн Винисиус Мохамед Салах Садио Мане Кевин де Брёйне Все заслужили такой доход Никто из звёзд не заслужил таких денег
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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси Карим Бензема Неймар Мохамед Салах Садио Мане Кевин де Брёйне Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор Эрлинг Холанн ещё теги
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