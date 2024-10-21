Капитан «Ливерпуля» ван Дейк высказался о будущем

Защитник и капитан «Ливерпуля» Виргил ван Дейк дал комментарий на тему своего будущего. Действующий контракт нидерландского футболиста с мерсисайдским клубом рассчитан до середины 2025 года.

«Обсуждения продолжаются, я пока не знаю. Посмотрим, что будет в будущем. Сейчас я полностью сосредоточен на «Ливерпуле», хочу выигрывать матчи. Что принесёт будущее, я пока не знаю. Могу только сказать, что обсуждения уже начались, а там посмотрим», - слова ван Дейка приводит Transfer News Live.

За «Ливерпуль» Виргил ван Дейк выступает с января 2018 года после трансфера из «Саутгемптона».