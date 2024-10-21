Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Капитан «Ливерпуля» ван Дейк высказался о будущем

21 Октября 2024 • 14:53 Комментировать

Защитник и капитан «Ливерпуля» Виргил ван Дейк дал комментарий на тему своего будущего. Действующий контракт нидерландского футболиста с мерсисайдским клубом рассчитан до середины 2025 года.

«Обсуждения продолжаются, я пока не знаю. Посмотрим, что будет в будущем. Сейчас я полностью сосредоточен на «Ливерпуле», хочу выигрывать матчи. Что принесёт будущее, я пока не знаю. Могу только сказать, что обсуждения уже начались, а там посмотрим», - слова ван Дейка приводит Transfer News Live.

За «Ливерпуль» Виргил ван Дейк выступает с января 2018 года после трансфера из «Саутгемптона».

👍 1
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Виргил Ван Дейк
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
«Реал» разочаровался в Мбаппе Кавани назвал четырёх гениев футбола - это не Роналду «Спартак» принял решение по Зиньковскому Дзюба назвал лучшего футболиста всех времён - это не Роналду и Месси «Манчестер Сити» нашёл идеальную замену для де Брёйне, ценник – 130 млн евро Из-за них «Спартак» проиграл без шансов: три худших игрока матча против «Краснодара» Юран высказался о работе Станковича в «Спартаке» Радимов - об игроке «Спартака»: «С ним всё понятно, везите следующего» Кто подставил «Локомотив» в игре с «Химками» Криштиану Роналду забил решающий гол и сказал три слова
Звезду «Реала» Мбаппе могут посадить на шесть лет в тюрьму У Мбаппе проблемы с алкоголем «Сельта» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 «Барселона» 5 раз огорчила оборону «Севильи» «Манчестер Юнайтед» отказался платить Алексу Фергюсону Назван лучший тренер в мире: Анчелотти – второй, Артета – четвёртый, а экс-рулевой «Спартака» – шестой «Барселона» - «Севилья»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:1 Месси: «Я выступлю на следующем чемпионате мира» Назван лучший футболист в мире: Мбаппе – четвёртый, Месси – 44-й, Роналду нет в топ-100 Мбаппе обвинили в изнасиловании: подробности дела
Спортивные новости
«Спартак», выигрывая по ходу матча 3:0, проиграл в овертайме «Адмиралу» в КХЛ Рыбин рассказал, какому клубу НХЛ нужно подписать российского вратаря Янчук отреагировал на жалобы теннисистов на плотный календарь Леклер стал победителем Гран-при США, Ферстаппен - третий Хачанов стал победителем турнира в Алма-Ате Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
21.10.24 в 22:00
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
0.00 0.00 0.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 21 Октября
14:53 · Англия. Премьер-лига
Капитан «Ливерпуля» ван Дейк высказался о будущем
13:21 · Россия. Премьер-лига
Губерниев ответил, приедет ли Гвардиола в Россию
13:09 · Англия. Премьер-лига
Невилл назвал единственного конкурента «Манчестер Сити» в Англии 1
13:01 · Англия. Премьер-лига
Замена Гвардиоле: У «Манчестер Сити» есть два кандидата слухи
12:10 · Англия. Премьер-лига
Старридж назвал нового чемпиона АПЛ - это не «Арсенал»
11:58 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» хочет усилиться топ-защитником «Барселоны» 3
10:07 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок «Манчестер Сити» оценил шансы «Ливерпуля» на чемпионство
09:29 · Англия. Премьер-лига
Легенда «Ливерпуля» назвал причину, почему Салах может остаться в клубе
09:09 · Англия. Премьер-лига
«Челси» может купить украинского полузащитника за 78 миллионов евро 2
08:37 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» сообщил важную новость о де Брёйне 2
07:20 · Англия. Премьер-лига
Звезда «Ливерпуля» Салах превзошёл достижение Агуэро 1
05:25 · Англия. Премьер-лига
Только один игрок ассистировал чаще Ямаля в европейских топ-лигах
05:14 · Англия. Премьер-лига
«Борнмут» запрашивает 60 млн евро за трансферную цель лондонских грандов
05:04 · Англия. Премьер-лига
Варди задумался о завершении карьеры слухи
04:36 · Англия. Премьер-лига
Салах приблизился к рекорду Руни
04:16 · Англия. Премьер-лига
В «Челси» готовы отпустить Чилуэлла в аренду – интерес проявляют три клуба слухи
03:43 · Англия. Премьер-лига
Левандовски обошёл Холанна в списке лучших бомбардиров топ-5 лиг
03:15 · Англия. Премьер-лига
Салах – шестой в истории АПЛ по голам и ассистам за один клуб
20 Октября
23:24 · Англия. Премьер-лига
Старридж: «Джексон играет ключевую роль в системе «Челси»
23:08 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» установил новый личный рекорд в АПЛ
22:45 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Арсенал» претендуют на одного защитника слухи
22:41 · Англия. Премьер-лига
Мареска высказался о возвращении Джеймса
22:27 · Англия. Премьер-лига
Каррагер назвал виновного в поражении «Челси» от «Ливерпуля»
22:23 · Англия. Премьер-лига
​Фергюсон вернулся в Шотландию - замечен на матче «Абердина» и «Селтика» 4
22:18 · Англия. Премьер-лига
«Челси» установил рекорд АПЛ в матче против «Ливерпуля»
Все новости