Невилл назвал единственного конкурента «Манчестер Сити» в Англии

«Ливерпуль»? Я бы хотел оценить их ближе к Рождеству. Но считаю, что им чего-то не хватает. То же самое можно сказать и о «Челси». По моему мнению, «Арсенал» - единственный конкурент «Сити» в этом сезоне. Но им нельзя позволить себе отставать от «горожан» уже в самом начале», - передает слова Невилла Sky Sports.