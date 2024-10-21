Невилл назвал единственного конкурента «Манчестер Сити» в Англии

Бывший защитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл назвал команду, которая составит конкуренцию «Манчестер Сити» в нынешнем сезоне Английской премьер-лиги.
«Ливерпуль»? Я бы хотел оценить их ближе к Рождеству. Но считаю, что им чего-то не хватает. То же самое можно сказать и о «Челси». По моему мнению, «Арсенал» - единственный конкурент «Сити» в этом сезоне. Но им нельзя позволить себе отставать от «горожан» уже в самом начале», - передает слова Невилла Sky Sports.
После восьми туров чемпионата Англии «Ливерпуль» (21) занимает первое место в турнирной таблице. «Манчестер Сити» с 20 баллами располагается на второй строчке. «Арсенал» набрал 17 очков и идет третьим.
Бан пользователя