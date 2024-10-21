Будущее Хосепа Гвардиолы остаётся неопределённым. Испанский специалист ещё не решил, продлевать ли с «Манчестер Сити» контракт, который рассчитан до конца сезона 2024/2025. На этом фоне «горожане» рассматривают различные сценарии.

Как сообщает TodoFichajes, у «Манчестер Сити» есть два кандидата на пост рулевого команды. Главным является Хаби Алонсо, который в последние годы отлично показывает себя в «Байере» (в прошлом сезоне команда оформила «золотой дубль»). Планом Б является Мичел из «Жироны». Заполучить его наверняка будет относительно просто, ведь испанский клуб входит в холдинг City Football Group.

Хосеп Гвардиола тренирует «Манчестер Сити» с лета 2016 года.