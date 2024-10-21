Старридж назвал нового чемпиона АПЛ - это не «Арсенал»

Экс-нападающий «Ливерпуля» Даниэль Старридж поделился мнением о перспективах своего бывшего клуба в борьбе за чемпионский титул АПЛ.

«Пока не могу представить, что команда сойдет с намеченного пути. Я ставлю на «Ливерпуль» в этой гонке. Команда демонстрирует сейчас невероятный футбол», - передает слова Старриджа таблоид Daily Mail.

В центральном матче восьмого тура Премьер-лиги «Ливерпуль» на домашнем поле встречался с лондонским «Челси». Подопечные Арне Слота одержали победу со счетом 2:1. «Красные» набрали 21 очко и лидируют в турнирной таблице. Мерсисайдцы опережают идущий вторым «Манчестер Сити» на один балл.