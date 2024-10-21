«Ливерпуль» хочет усилиться топ-защитником «Барселоны»

Защитник сборной Франции и каталонской «Барселоны» Жюль Кунде может переехать на туманный Альбион. Об этом написано на страницах портала Todofichajes.

Согласно сведениям источника, в трансфере 25-летнего правого латераля заинтересован «Ливерпуль». Мерсисайдский топ-клуб рассматривает Кунде в качестве альтернативы Тренту Александеру-Арнольду, который может следующим летом пополнить ряды мадридского «Реала».

Рыночная стоимость француза, согласно оценке портала Transfermarkt, оценивается в 55 миллионов евро. Срок действующего трудового договора между Кунде и «сине-гранатовыми» рассчитан до лета 2027 года.