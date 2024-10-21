Экс-игрок «Манчестер Сити» оценил шансы «Ливерпуля» на чемпионство

Экс-футболист «Манчестер Сити» Майка Ричардс поделился мыслями относительно шансов «Ливерпуля» стать чемпионом Английской премьер-лиги в текущем сезоне.
«Без сомнений, «красные» сейчас являются претендентами на чемпионство. В нынешнем сезоне у них есть хороший шанс преодолеть весь путь от старта и до финиша», - передает слова эксперта таблоид Daily Mail.
В рамках восьмого тура Английской премьер-лиги «Ливерпуль» на «Энфилде» встречался с лондонским «Челси». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:1.
По итогам восьми туров подопечные Арне Слота с 21 баллом занимают первую строчку в таблице Премьер-лиги.
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