Две звезды «Реала» могут уйти в «Ливерпуль»

«Ливерпуль» проявляет заинтересованность сразу в двух футболистах мадридского «Реала». Об этом сообщается на страницах портала Todofichajes.

Согласно сведениям журналистов, в поле зрения мерсисайдского гранда находятся французский полузащитник Орельен Тчуамени и бразильский форвард Родриго. Нападающий рассматривается в качестве альтернативы египтянину Мохамеду Салаху, который может сменить команду следующим летом.

Родриго связан трудовыми обязательствами со «сливочными» до середины 2028 года. Его ценник составляет 110 миллионов евро. Контракт Орельена истекает также в 2028-м, цена француза – 100 млн.