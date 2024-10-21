Легенда «Ливерпуля» назвал причину, почему Салах может остаться в клубе

Легенда «Ливерпуля» Джейми Каррагер считает, что египетский нападающий Мохамед Салах может подписать новое трудовое соглашение с «Ливерпулем». По его мнению, форвард хочет обойти француза Тьерри Анри по голами в Премьер-лиге.

«В конце сезоне Мохамед будет присматриваться к рекорду Анри и Лэмпарда. Думаю, ради этого достижения он продлит контракт с «Ливерпулем». Ему нравится принимать участие в гонке. Но, конечно, оклад и срок контракта тоже будут иметь значение», - передает слова эксперта The Standard.

Сейчас в активе Салаха 160 голов в рамках АПЛ. На счету Анри 175 забитых мячей, а Лэмпард отметился 177 голами.