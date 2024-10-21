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«Челси» может купить украинского полузащитника за 78 миллионов евро

21 Октября 2024 • 09:09 Комментировать

Хавбек «Шахтёра» Георгий Судаков может переехать на туманный Альбион, об этом рапортуют журналисты Daily Express.

По данным источника, украинский полузащитник находится в сфере интересов лондонского «Челси». Руководство «пенсионеров» всерьез нацелилось на Судакова и готово предложить за его трансфер около 78 миллионов евро.

Напомним, что сейчас в составе лондонского коллектива есть один украинец. Речь идет о вингере Михаиле Мудрике.

Судаков в сезоне-2024/2025 провел 11 поединков. Полузащитник записал на свой счет семь забитых мячей и две голевые передачи. Transfermarkt оценивает его в 35 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
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