«Манчестер Сити» сообщил важную новость о де Брёйне

Звездный хавбек «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне полностью залечил повреждение и возобновил работу в общей командной группе. Об этом отрапортовала пресс-служба английского клуба.

«Хорошего возвращения», - говорится в публикации чемпиона Англии.

Де Брёйне травмировался в сентябре по ходу поединка Лиги чемпионов против миланского «Интера». Из-за повреждения бельгийский полузащитник провел в лазарете чуть больше месяца.

В текущем сезоне хавбек поучаствовал в шести поединках «Манчестер Сити». На его счету один забитый мяч и одна голевая передача. Рыночная стоимость игрока составляет 45 миллионов евро.