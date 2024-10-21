Звезда «Ливерпуля» Салах превзошёл достижение Агуэро

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах помог своей команде победить лондонский «Челси» в чемпионате Англии. Мерсисайдцы выиграли со счетом 2:1, в активе египетского форварда гол и результативный пас.

Таким образом, Мохамед побил достижение экс-бомбардира «Манчестер Сити» Серхио Агуэро по голевым действиям в матчах АПЛ. На счету Салаха 160 забитых мячей и 72 ассиста. В активе аргентинца 231 результативное действие по системе «гол+пас».

В нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги Мохамед провел восемь поединков. Египтянин записал на свой счет пять забитых мячей и пять голевых передач.