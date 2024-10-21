Только один игрок ассистировал чаще Ямаля в европейских топ-лигах

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль – второй в пяти сильнейших европейских лигах по количеству результативных передач.

17-летний игрок отметился одним голевым пасом в матче против «Севильи» (5:1) – теперь у испанского вундеркинда шесть ассистов в десяти поединках текущего розыгрыша Ла Лиги. Среди всех футболистов «большой пятёрки» европейских чемпионатов чаще ассистировал товарищам только Букайо Сака из лондонского «Арсенала» – семь раз в семи играх АПЛ. Равный с Ямалем показатель имеет Жоау Невеш из «ПСЖ», проведший при этом на два матча меньше.

Четвёртую строчку делят сразу шестеро: Алекс Баэна, Мохамед Салах, Коул Палмер, Нуну Тавареш, Рафинья Диас и Оскар Мингеса – по пять результативных передач.