«Борнмут» запрашивает 60 млн евро за трансферную цель лондонских грандов

Вингер «Борнмута» Антуан Семеньо может быть продан за крупную сумму в следующем году.

За успехами 24-летнего игрока следят лондонские «Арсенал» и «Тоттенхэм», также интерес проявляет «Ньюкасл». По сведениям Football Insider, «Борнмут» требует за ганца порядка 50 млн фунтов стерлингов (60 млн евро). Не исключено, что трансфер состоится уже в январе, хотя вероятность такого сценария невелика.

Антуан Семеньо отметился тремя забитыми мячами и одной голевой передачей в восьми матчах текущего розыгрыша Английской премьер-лиги. Стоимость футболиста «вишен», по оценке экспертов Transfermarkt, составляет 20 млн евро.