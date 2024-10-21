Нападающий «Лестера» Джейми Варди может повесить бутсы на гвоздь по окончании сезона.

37-летний футболист остаётся важным игроком для «лис», однако нынешняя кампания может стать последней в его карьере. По данным Goal, ссылающегося на Fichajes, ветеран подумывает об уходе из футбола. Ожидается, что решение будет принято уже скоро. У форварда также могут появиться выгодные с финансовой точки зрения предложения из Саудовской Аравии или Катара.

Ранее сообщалось о заинтересованности «Лестера» в продлении контракта с Варди. На счету игрока три забитых гола в восьми матчах текущего розыгрыша Премьер-лиги.