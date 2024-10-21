Салах приблизился к рекорду Руни

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах близок к повторению рекорда Премьер-лиги, принадлежащего Уэйну Руни.

32-летний лидер атаки «красных» отметился забитым голом и результативным пасом в матче против «Челси», который состоялся в воскресенье и завершился победой команды Арне Слота (2:1). По сообщениям Opta, это уже 34-й случай, когда Салаху удалось поразить ворота и ассистировать в одном поединке АПЛ. Только один футболист за всю историю делал это ещё чаще – экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» и «Эвертона» Уэйн Руни (36).

Мохамед Салах стал автором пяти голов и пяти ассистов в восьми встречах нынешнего розыгрыша чемпионата Англии.