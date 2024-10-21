Левый защитник «Челси» Бен Чилуэлл может отправиться в аренду, когда откроется зимнее трансферное окно.

27-летний игрок вышел на поле только однажды в текущем сезоне – в поединке Кубка лиги с «Барроу». Во всех остальных встречах англичанина не было даже в заявке. По сведениям TBR Football, в «Челси» готовы рассмотреть варианты с долгосрочной арендой Чилуэлла сроком на полтора года. В приглашении латераля заинтересованы «Вест Хэм», «Брентфорд» и «Фулхэм».

Трансферная стоимость Бена Чилуэлла на портале Transfermarkt – 22 млн евро. Контракт футболиста с «синими» действует до лета 2027 года.