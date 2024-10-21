Левандовски обошёл Холанна в списке лучших бомбардиров топ-5 лиг

Форвард «Барселоны» Роберт Левандовски стал самым забивным игроком пяти сильнейших европейских чемпионатов.

Поляк отметился дублем в матче против «Севильи», который завершился со счётом 5:1. Теперь в активе 36-летнего нападающего 12 забитых мячей в нынешнем розыгрыше Ла Лиги – лучший показатель среди всех игроков топ-5 лиг. На втором месте остался Эрлинг Холанн из «Манчестер Сити», забивший в Английской премьер-лиге десять раз. Стоит отметить, что Левандовски провёл десять поединков, а норвежец – восемь.

Замыкает тройку голеадоров Омар Мармуш («Айнтрахт») с девятью точными ударами в семи встречах. Четвёртую строчку делят Матео Ретеги («Аталанта») и Гарри Кейн («Бавария») – они огорчили соперников по восемь раз в семи играх.