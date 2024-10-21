Салах – шестой в истории АПЛ по голам и ассистам за один клуб

Нападающий Мохамед Салах помог «Ливерпулю» одержать победу над «Челси» (2:1).

Египтянин поучаствовал в обоих голах «красных»: на 29-й минуте он реализовал пенальти, а на 51-й ассистировал Кёртису Джонсу, забившему победный мяч. По данным Squawka, Салах обошёл экс-футболиста «Манчестер Сити» Серхио Агуэро и расположился на шестом месте в рейтинге игроков с наибольшим количеством результативных действий в Премьер-лиге в составе одного клуба.

В активе 32-летнего форварда сейчас 232 гола и ассиста за мерсисайдцев в чемпионате Англии. Места выше занимают Фрэнк Лэмпард («Челси», 237), Тьерри Анри («Арсенал», 249), Гарри Кейн («Тоттенхэм», 259), Райан Гиггз («Манчестер Юнайтед», 271) и Уэйн Руни («Манчестер Юнайтед», 276).