Старридж: «Джексон играет ключевую роль в системе «Челси»

Бывший английский футболист Даниэль Старридж высоко оценил выступление форварда «Челси» Николаса Джексона.

Сенегалец отметился забитым мячом в воскресном матче Премьер-лиги против «Ливерпуля», но не помог своей команде избежать поражения (1:2).

«Джексон играет ключевую роль в нынешней системе «Челси». У него здорово получается действовать в роли «ложной девятки». Сегодня он забил блестящий гол, был очень спокоен перед воротами.

Я не сужу о нём по статистике, и я не считаю, что он невероятно хорош в завершении, но, думаю, у него есть всё необходимое, чтобы добиться этого.

Когда играешь в нападении такого клуба, тебя неизбежно будут сравнивать с игроками мирового класса, как Дрогба, Анелька, Креспо. Думаю, мы слишком критичны», – приводит BBC слова Старриджа.