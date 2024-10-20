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Старридж: «Джексон играет ключевую роль в системе «Челси»

20 Октября 2024 • 23:24 Комментировать
Ливерпуль
2:1
Челси

Бывший английский футболист Даниэль Старридж высоко оценил выступление форварда «Челси» Николаса Джексона.

Сенегалец отметился забитым мячом в воскресном матче Премьер-лиги против «Ливерпуля», но не помог своей команде избежать поражения (1:2).

«Джексон играет ключевую роль в нынешней системе «Челси». У него здорово получается действовать в роли «ложной девятки». Сегодня он забил блестящий гол, был очень спокоен перед воротами.

Я не сужу о нём по статистике, и я не считаю, что он невероятно хорош в завершении, но, думаю, у него есть всё необходимое, чтобы добиться этого.

Когда играешь в нападении такого клуба, тебя неизбежно будут сравнивать с игроками мирового класса, как Дрогба, Анелька, Креспо. Думаю, мы слишком критичны», – приводит BBC слова Старриджа.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Даниэль Старридж Николас Джексон ещё теги

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