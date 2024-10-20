«Манчестер Сити» установил новый личный рекорд в АПЛ

В восьмом туре Английской премьер-лиги «Манчестер Сити» одолел на выезде «Вулверхэмптон».
Встреча завершилась со счетом 2:1. Стоит сказать, что победный гол «горожане» забили только на четвертой добавленной минуте второго тайма.
Данный результат позволил «Манчестер Сити» продлить свою беспроигрышную серию до 31 матча в рамках АПЛ, что стало новым личным рекордом клуба.
Последний раз подопечные Хосепа Гвардиолы проигрывали в рамках чемпионата в декабре 2023 года, уступив «Астон Вилле» (0:1).
После восьми туров «Манчестер Сити» занимает второе место в АПЛ, набрав 20 очков.
В следующем туре действующий чемпион Англии примет дома «Саутгемптон».
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