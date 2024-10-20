Левый защитник «Борнмута» Милош Керкез попал на радары грандов Английской премьер-лиги.

20-летний футболист стал важным игроком для «вишен» – он вышел в основе во всех восьми поединках нынешнего розыгрыша Премьер-лиги. Согласно сведениям Football Insider, в настоящий момент на венгра претендуют сразу три английских топ-клуба – «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Арсенал». Портал Transfermarkt оценивает стоимость молодого игрока в 20 млн евро.

Милош Керкез пополнил ряды «Борнмута» летом прошлого года, перебравшись из нидерландского АЗ почти за 18 млн евро. На счету латераля одна результативная передача в 41 матче за английский коллектив во всех турнирах.