Мареска высказался о возвращении Джеймса

Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска высказался о выходе защитника команды Риса Джеймса в стартовом составе в матче с «Ливерпулем».

Для 24-летнего игрока это появление на поле в стартовом составе стало первым за 315 дней.

— На самом деле это было довольное легкое решение для меня. Он полностью восстановился и хорошо тренировался. Мы надеемся, что он сможет провести много матчей и принести нам много пользы, — сказал Мареска журналистам.

Встреча восьмого тура Английской премьер-лиги завершилась поражением «Челси» от «Ливерпуля» со счетом 1:2. Джеймс отыграл чуть больше тайма, но голевыми действиями не отметился.