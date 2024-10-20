Каррагер назвал виновного в поражении «Челси» от «Ливерпуля»

Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер признал, что матч с «Челси» сложился для команды Арне Слота непросто.

«Красные» выиграли со счётом 2:1, при этом уступили по количество нанесённых ударов и владению мячом.

«Думаю, «Челси» был великолепен. Команде Марески удалось создать проблемы «Ливерпулю». С точки зрения контроля над игрой «Челси» был лучше, но команду подвёл вратарь [Роберт Санчес]. Если они хотят вернуться туда, где хотят быть, им нужен новый голкипер», – высказался телеэксперт Sky Sports после завершения поединка.

«Челси» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ с 14 набранными очками. «Ливерпуль» – первый с 21 баллом.