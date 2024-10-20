​Фергюсон вернулся в Шотландию - замечен на матче «Абердина» и «Селтика»

После не самой красивой истории с отказом английского «Манчестер Юнайтед» от его услуг знаменитый Алекс Фергюсон вернулся в Шотландию - его заметили на матче очередного тура местного чемпионата между «Селтиком» и «Абердином».

Напомним, что вместе с «Абердином» Фергоюсон в 80-е годы выиграл не менее одиннадцати трофеев, в том числе два международных, после чего и перебрался в «Манчестер Юнайтед». Получит ли эта славная, но давняя история продолжение, покажет ближайшее будущее.

Что касается матча, то он закончился вничью - 2:2, причём «Абердин» вёл со счётом 2:0 после первого тайма.