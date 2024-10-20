«Челси» установил рекорд АПЛ в матче против «Ливерпуля»

Лондонский «Челси» потерпел поражение от «Ливерпуля» (1:2), имея значительное преимущество по точности передач.

На голы Мохамеда Салаха и Кёртиса Джонса «синие» ответили точным ударом Николаса Джексона. По данным Opta, несмотря на неудачный исход, «Челси» установил рекорд Премьер-лиги (с сезона-2003/04, когда начали собирать данные) по точности передач в матчах против «Ливерпуля» на «Энфилде» – 88%. Показатель «красных» составил 79%.

Благодаря сегодняшней победе «Ливерпуль» сохранил за собой первую строчку в турнирной таблице – в активе мерсисайдцев 21 очко после восьми туров. «Челси» располагается на шестой позиции с 14 баллами.