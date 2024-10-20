Слот прокомментировал победу «Ливерпуля» над «Челси»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот подвёл итоги матча против «Челси» (2:1).

«Красные» взяли верх благодаря точным ударам Мохамеда Салаха (с пенальти) и Кёртиса Джонса на 29-й и 51-й минутах, в составе лондонцев отличился Николас Джексон, забивший на 45-й.

«Самое важное, если вы хотите выигрывать такие матчи, – усердно работать. Сегодня мы это сделали.

Я могу быть предвзят, но нам не повезло с некоторыми решениями. На мой взгляд, мы вполне могли получить второй пенальти, также был эпизод с потенциальным удалением у соперников – мы видели, как вчера в аналогичной ситуации удалили Салиба из «Арсенала». Всё это влияет на ход игры, но в итоге мы всё равно смогли обыграть очень сильный «Челси», – сказал в интервью Sky Sports Слот.