В «Манчестер Сити» надеются убедить главного тренера Хосепа Гвардиолу продлить контракт.

Договор испанца истекает летом следующего года. Отвечая на вопросы о своём будущем в интервью, специалист высказывается неопределённо, что ставит под сомнение его дальнейшее пребывание в клубе. Тем не менее, как сообщает Sunday Times, Гвардиола уже дал понять, что планирует продлить соглашение и продолжить работу во главе «горожан» как минимум до конца следующего сезона.

В настоящий момент «Манчестер Сити» располагается на второй строчке в турнирной таблице Премьер-лиги, на одно очко отставая от «Ливерпуля».